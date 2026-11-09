İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə daxil edilməsi üçün rüsum tətbiq olunacaq

    Biznes
    • 09 noyabr, 2026
    • 10:28
    Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə daxil edilməsi üçün rüsum tətbiq olunacaq

    Dövlət qeydiyyatından keçmiş hüquqi şəxslər, xarici hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, eləcə də Azərbaycanda dövlət qeydiyyatına alınmış hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları dövlət reyestrinə daxil edilərkən müvafiq rüsum ödəməli olacaqlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında" qanuna dəyişiklik layihəsində əks olunub.

    Təklif edilən dəyişikliyə əsasən, dövlət reyestrində aparılan dəyişikliklər zamanı da rüsum tutulması nəzərdə tutulur.

    Юридические лица будут платить пошлину за внесение сведений в госреестр
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    18:32
    ABŞ-nin vitse-prezidenti gələn həftə İran rəsmisi ilə görüşəcək
    Digər ölkələr
    18:13
    Fransanı yenidən ümumxalq etirazları bürüyəcək
    Digər ölkələr
    18:07
    Azərbaycanda yük daşımalarının avtomobil nəqliyyatından dəmir yoluna keçirilməsi planlaşdırılır
    İnfrastruktur
    17:56
    Eka Tkeşelaşvili: Ekoloji problemlər təkcə Cənubi Qafqaz üçün deyil, bütün dünya üçün aktualdır
    Ekologiya
    17:51
    Azərbaycanın sement zavodları və metallurgiya müəssisələri karbonun tutulması texnologiyalarına keçəcək
    Sənaye
    17:49
    Video
    İzmirdəki zavodda partlayışda ölənlərin sayı 10-a çatıb - Yenilənib-4
    Region
    17:44
    Raul Qonsales "Ovyedo"nun baş məşqçisi təyin olunub
    Futbol
    17:42
    Ərdoğanın Azərbaycana səfəri müttəfiqliyin geostrateji əhəmiyyətini bir daha nümayiş etdirdi - Rəy
    Analitika
    17:40
    Umerov: Ukrayna nümayəndə heyəti Əbu-Dabiyə yola düşüb
    Region
    Bütün Xəbər Lenti