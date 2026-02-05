Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Анар Багиров: В Азербайджане нет адвокатов, владеющих тремя языками

    Внутренняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 13:34
    Анар Багиров: В Азербайджане нет адвокатов, владеющих тремя языками

    В Азербайджане сегодня практически невозможно найти адвоката, владеющего как минимум тремя языками.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, выступая на международном правовом форуме LEGIS в Баку.

    По его словам, в стране ощущается потребность как в многоязычных специалистах, так и в женщинах-адвокатах. "Несмотря на то, что среди выпускников юридических факультетов много женщин, по разным причинам они не работают по специальности. Сегодня доля женщин-адвокатов составляет всего 22 %", - отметил он.

    Багиров также подчеркнул, что уровень подготовки выпускников юридических факультетов вызывает вопросы. "Их ораторские способности находятся на низком уровне. Считаю, что мы должны готовить юристов, способных успешно работать и за рубежом. Сегодня выпускники юридических факультетов Азербайджана не могут осуществлять профессиональную деятельность за границей, поскольку не владеют иностранными языками. Невозможно найти адвоката, знающего как минимум три языка", - добавил председатель Коллегии.

    Anar Bağırov: Azərbaycanda ən azı üç dil bilən vəkil tapa bilmirik
