Анар Багиров: В Азербайджане количество адвокатов достигло 2836 человек
Внутренняя политика
- 27 декабря, 2025
- 12:54
В Азербайджане количество адвокатов достигло 2836 человек.
Как сообщает Report, эти данные озвучил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров на церемонии принесения присяги и награждения адвокатов по случаю их профессионального праздника.
По его словам, после принесения присяги 60 новыми адвокатами общее число юристов этой категории в стране достигло 2836 человек.
"Среди них 633 женщины. Всего в течение 2025 года в тестовых экзаменах участвовали 823 кандидата, 420 из которых успешно прошли испытания", - отметил Багиров.
