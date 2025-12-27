Анар Багиров: В Азербайджане количество адвокатов достигло 2836 человек

В Азербайджане количество адвокатов достигло 2836 человек.

Как сообщает Report, эти данные озвучил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров на церемонии принесения присяги и награждения адвокатов по случаю их профессионального праздника.

По его словам, после принесения присяги 60 новыми адвокатами общее число юристов этой категории в стране достигло 2836 человек.

"Среди них 633 женщины. Всего в течение 2025 года в тестовых экзаменах участвовали 823 кандидата, 420 из которых успешно прошли испытания", - отметил Багиров.