Azərbaycanda vəkillərin sayı açıqlanıb
Daxili siyasət
- 27 dekabr, 2025
- 12:01
Azərbaycanda vəkillərin sayı 2 min 836-ya çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Vəkillər Kollegiyasının (VK) sədri Anar Bağırov "Vəkil Günü" peşə bayramı münasibətilə keçirilən andiçmə və təltifolunma mərasimində deyib.
Onun sözlərinə görə, bu gün 60 yeni vəkilin and içməsi ilə Azərbaycanda vəkillərin ümumi sayı 2 min 836-ya çatıb:
"Onlardan qadın vəkillərin sayı 633, kişi vəkillərin sayı isə 2 min 203 nəfərdir. Ümumilikdə 2025-ci il ərzində keçirilmiş test imtahanlarında 823 namizəd iştirak edib. Onlardan 420-si uğur qazanıb".
Son xəbərlər
12:28
Foto
Salyan və Göygöl heyvan bazarları fəaliyyətə başlayıbDaxili siyasət
12:21
Vəngli sakini: Kəndimizə qayıdış sakinlərin ömrünü daha da uzadacaqDaxili siyasət
12:19
Foto
Vəkillər Kollegiyası Ali Məhkəmə və Kamran Əliyevi təltif edibDaxili siyasət
12:18
Gürcüstan bu il Azərbaycandan aldığı təbii qazın dəyərini açıqlayıbEnergetika
12:16
Foto
Rusiyanın Ukraynaya hava zərbələri nəticəsində Kiyev sakinləri gecəni metroda keçirib - FOTOREPORTAJXarici siyasət
12:04
Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki şirkətin rəhbərliyi dəyişibMədəniyyət siyasəti
12:04
Foto
Ağdərənin Vəngli kəndinə daha 10 ailə yola salınıbDaxili siyasət
12:03
Anar Bağırov: Azərbaycanda elektron vəkil sorğusu sistemi üzərində işlər davam etdirilirDaxili siyasət
12:02