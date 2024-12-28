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Анар Багиров рассказал о причинах прекращения деятельности ряда адвокатов

Анар Багиров рассказал о причинах прекращения деятельности ряда адвокатов 13:05
Внутренняя политика
28 декабря 2024 г. 13:31
Анар Багиров рассказал о причинах прекращения деятельности ряда адвокатов

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров отметил, что адвокаты, деятельность которых была прекращена, грубо нарушили свои профессиональные обязанности и правила этического поведения.

Как сообщает Report, об этом он заявил журналистам на мероприятии, посвященном Дню адвоката - 28 декабря.

По его словам, правонарушения, допущенные адвокатами, расследуются Дисциплинарной комиссией адвокатов в соответствии с законодательством:

"При необходимости к адвокату применяются дисциплинарные меры, включая претензии, выговор, приостановление деятельности на определенный срок и прекращение адвокатских полномочий. В этом году в суд поступили обращения о прекращении деятельности 17 адвокатов за неисполнение профессиональных обязанностей и грубое нарушение правил этического поведения".

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Версия на азербайджанском языке Anar Bağırov: Fəaliyyətinə xitam verilmiş vəkillər etik davranış qaydalarını kobud şəkildə pozublar

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