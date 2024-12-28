Анар Багиров рассказал о причинах прекращения деятельности ряда адвокатов

13:05

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров отметил, что адвокаты, деятельность которых была прекращена, грубо нарушили свои профессиональные обязанности и правила этического поведения.

Как сообщает Report, об этом он заявил журналистам на мероприятии, посвященном Дню адвоката - 28 декабря.

По его словам, правонарушения, допущенные адвокатами, расследуются Дисциплинарной комиссией адвокатов в соответствии с законодательством:

"При необходимости к адвокату применяются дисциплинарные меры, включая претензии, выговор, приостановление деятельности на определенный срок и прекращение адвокатских полномочий. В этом году в суд поступили обращения о прекращении деятельности 17 адвокатов за неисполнение профессиональных обязанностей и грубое нарушение правил этического поведения".