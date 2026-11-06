Анар Ахундов: В рамках механизма стимулирования инвестиций предоставлено более $350 млн льгот

Частный сектор играет решающую роль в диверсификации экономики.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии, труду и социальной политике, здравоохранению, международным отношениям и межпарламентским связям.

Он отметил, что расширяются механизмы государственной поддержки и облегчается доступ предпринимателей к финансовым ресурсам:

"В рамках механизма стимулирования инвестиций предприниматели импортировали современную технику и оборудование на сумму $1,45 млрд, и получили более $350 млн в виде льгот по налогам и пошлинам на этот импорт. Примерно 2/3 проектов, получивших льготные сертификаты, относятся к промышленному сектору, а 1/3 – к сельскому хозяйству".

Замминистра подчеркнул, что на сегодняшний день в промышленных зонах продано продукции на сумму 22,6 млрд манатов, из которых 7,1 млрд манатов экспортировано:

"Предприниматели инвестировали в эти зоны почти 7,3 млрд манатов и создали 11,8 тыс. постоянных рабочих мест. Только за 9 месяцев этого года еще 29 предприятий получили статус резидентов в промзонах".