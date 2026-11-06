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    Анар Ахундов: В рамках механизма стимулирования инвестиций предоставлено более $350 млн льгот

    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 12:34
    Анар Ахундов: В рамках механизма стимулирования инвестиций предоставлено более $350 млн льгот

    Частный сектор играет решающую роль в диверсификации экономики.

    Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии, труду и социальной политике, здравоохранению, международным отношениям и межпарламентским связям.

    Он отметил, что расширяются механизмы государственной поддержки и облегчается доступ предпринимателей к финансовым ресурсам:

    "В рамках механизма стимулирования инвестиций предприниматели импортировали современную технику и оборудование на сумму $1,45 млрд, и получили более $350 млн в виде льгот по налогам и пошлинам на этот импорт. Примерно 2/3 проектов, получивших льготные сертификаты, относятся к промышленному сектору, а 1/3 – к сельскому хозяйству".

    Замминистра подчеркнул, что на сегодняшний день в промышленных зонах продано продукции на сумму 22,6 млрд манатов, из которых 7,1 млрд манатов экспортировано:

    "Предприниматели инвестировали в эти зоны почти 7,3 млрд манатов и создали 11,8 тыс. постоянных рабочих мест. Только за 9 месяцев этого года еще 29 предприятий получили статус резидентов в промзонах".

    Анар Ахундов развитие экономики Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Anar Axundov: "İnvestisiya təşviqi mexanizmi üzrə 350 milyon dollardan çox güzəşt verilib"
    Anar Akhundov: More than $350 million in incentives granted under investment promotion mechanism
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