ANAMA: За две недели от мин очищена территория площадью свыше 2800 га
Внутренняя политика
- 17 ноября, 2025
- 12:43
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 1 по 16 ноября обнаружено и обезврежено 127 противотанковых, 265 противопехотных мин и 3 207 неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).
За указанный период от мин очищена территория площадью 2894,7 га.
Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.
