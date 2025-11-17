Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    ANAMA: За две недели от мин очищена территория площадью свыше 2800 га

    Внутренняя политика
    • 17 ноября, 2025
    • 12:43
    ANAMA: За две недели от мин очищена территория площадью свыше 2800 га

    На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 1 по 16 ноября обнаружено и обезврежено 127 противотанковых, 265 противопехотных мин и 3 207 неразорвавшихся боеприпасов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

    За указанный период от мин очищена территория площадью 2894,7 га.

    Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.

    ANAMA разминирование территорий
    Son iki həftədə 2 800 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Последние новости

    13:11

    Импорт подключаемых гибридов в Азербайджане вырос почти в шесть раз

    Бизнес
    13:04

    Экс-премьера Бангладеш заочно приговорили к смертной казни

    Другие страны
    13:04

    Эдлам Йемеру: Выбор Баку для WUF13 - результат строгого конкурентного отбора

    Внешняя политика
    13:03

    Президент Украины прибыл во Францию

    В регионе
    13:02

    Джаббаров обсудил с Куюнджич диверсификацию партнерства Азербайджана с ЕС

    Бизнес
    13:02

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта природного газа более чем на 8%

    Энергетика
    13:00

    РКК вывела силы из приграничного с Турцией района Ирака

    Другие страны
    12:58

    Стоимость перевозок по ТМТМ продолжает снижаться третий месяц подряд

    Инфраструктура
    12:53

    Адиль Мамедов: Операционная компания WUF13 в марте 2026 года передаст ООН площадку для проведения форума

    Внешняя политика
    Лента новостей