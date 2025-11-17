ANAMA: За две недели от мин очищена территория площадью свыше 2800 га

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 1 по 16 ноября обнаружено и обезврежено 127 противотанковых, 265 противопехотных мин и 3 207 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

За указанный период от мин очищена территория площадью 2894,7 га.

Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.