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    ANAMA в январе обезвредила 8 противотанковых, 24 противопехотных мин

    В прошлом месяце зафиксирован один случай детонации мины и НБП

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В январе текущего года в Агдамском, Агджабединском, Акстафинском, Физулинском, Газахском и Тертерском районах проверено и очищено от мин и невзорванных боеприпасов 1 056 733 квадратных метров территории. Об этом сообщили Report в пресс-службе ANAMA.

    По информации, найдено и обезврежено 81 НБП, 8 противотанковых и 24 противопехотных мин. До сих пор очищено всего лишь 279,354,449 квадратных метров территории. Количество найденных и обезвреженных мин составляет 689,704.

    В прошлом месяце зафиксирован один случай детонации мины и НБП.

    Агентство проводит операции по очистке территорий от мин и НБП в Агдамском, Агджабединском, Акстафинском, Физулинском, Газахском и Тертерском районах.

    Напомним, что в операциях участвуют 485 специалистов, 121 человек вспомогательного состава, а также 6 механических миноочистительных машин и 36 собак-миноискателей.

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