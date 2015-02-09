ANAMA в январе обезвредила 8 противотанковых, 24 противопехотных мин

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В январе текущего года в Агдамском, Агджабединском, Акстафинском, Физулинском, Газахском и Тертерском районах проверено и очищено от мин и невзорванных боеприпасов 1 056 733 квадратных метров территории. Об этом сообщили Report в пресс-службе ANAMA.

По информации, найдено и обезврежено 81 НБП, 8 противотанковых и 24 противопехотных мин. До сих пор очищено всего лишь 279,354,449 квадратных метров территории. Количество найденных и обезвреженных мин составляет 689,704.

В прошлом месяце зафиксирован один случай детонации мины и НБП.

Агентство проводит операции по очистке территорий от мин и НБП в Агдамском, Агджабединском, Акстафинском, Физулинском, Газахском и Тертерском районах.

Напомним, что в операциях участвуют 485 специалистов, 121 человек вспомогательного состава, а также 6 механических миноочистительных машин и 36 собак-миноискателей.

