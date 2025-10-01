Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    ANAMA: В сентябре от мин очищена территория площадью 5622.9 га

    Внутренняя политика
    • 01 октября, 2025
    • 14:34
    ANAMA: В сентябре от мин очищена территория площадью 5622.9 га

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) обнародовало ежемесячный отчет о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

    Как сообщили Report в ANAMA, в сентябре на освобожденных территориях обезврежено 118 противотанковых, 522 противопехотные мины и 5286 неразорвавшихся боеприпасов.

    От мин очищена территория площадью 5622.9 га.

    Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями.

    ANAMA разминирование освобожденные территории
    Sentyabr ayında 5600 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib
    ANAMA: Over 5,600 hectares cleared of landmines in September

    Последние новости

    15:45

    Эмиль Меджидов: Каспий может стать площадкой для создания "зеленого" транспортного стандарта

    Инфраструктура
    15:38

    На парковке аэропорта Хитроу загорелся электромобиль

    Другие страны
    15:38

    Представитель AZAL: В Евразии выбросы от транспорта могут увеличиться до 30%

    Инфраструктура
    15:37

    Денежная база в Азербайджане в сентябре выросла на 2%

    Финансы
    15:35

    Валютные резервы ЦБА увеличились в сентябре примерно на 1%

    Финансы
    15:32

    В Госкомитете по градостроительству назвали приоритетом обеспечение климатической устойчивости

    Инфраструктура
    15:26

    Эльвин Гаджиев: Инновационный центр в Нахчыване стимулирует развитие экосистемы - ЭКСКЛЮЗИВ

    ИКТ
    15:24

    В России хотят увеличить импорт бензина из Беларуси и снять пошлины на поставки из ряда стран

    Энергетика
    15:23

    Глава ЕК: Для усиления военной помощи мы выделяем Украине €4 млрд - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей