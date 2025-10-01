ANAMA: В сентябре от мин очищена территория площадью 5622.9 га

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) обнародовало ежемесячный отчет о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в сентябре на освобожденных территориях обезврежено 118 противотанковых, 522 противопехотные мины и 5286 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин очищена территория площадью 5622.9 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями.