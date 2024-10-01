ANAMA: В прошлом месяце на освобожденных территориях обезврежено 767 мин

В сентябре на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено и обезврежено 478 противотанковых, 289 противопехотных мин, 3 301 неразорвавшийся боеприпас.

В сентябре на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено и обезврежено 478 противотанковых, 289 противопехотных мин, 3 301 неразорвавшийся боеприпас.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

В течение прошлого месяца от мин очищена территория площадью 6118.2 гектара.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой, а также четырьмя частными компаниями.