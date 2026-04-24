ANAMA в освобожденных селах Газаха от мин очистило 256 га
Внутренняя политика
- 24 апреля, 2026
- 14:23
Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) в ходе операций, проведенных в освобожденных селах Газахского района с апреля 2024 года по настоящее время, от мин очистило территорию в 256 га.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ANAMA.
Согласно информации, за этот период в Газахе обезврежено 1 102 противотанковых, 125 противопехотных мин, 62 НРБ.
В целом, в ходе операций с ноября 2020 года по настоящее время на освобожденных территориях Азербайджана разминировано 265 597 га земли, обезврежено 41 560 противопехотных, 23 450 противотанковых мин и 184 067 НРБ.
