Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    ANAMA в освобожденных селах Газаха от мин очистило 256 га

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) в ходе операций, проведенных в освобожденных селах Газахского района с апреля 2024 года по настоящее время, от мин очистило территорию в 256 га.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ANAMA.

    Согласно информации, за этот период в Газахе обезврежено 1 102 противотанковых, 125 противопехотных мин, 62 НРБ.

    В целом, в ходе операций с ноября 2020 года по настоящее время на освобожденных территориях Азербайджана разминировано 265 597 га земли, обезврежено 41 560 противопехотных, 23 450 противотанковых мин и 184 067 НРБ.

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Газахский район
    ANAMA Qazaxın azad edilmiş kəndlərində indiyə qədər 256 ha ərazini təmizləyib

