    • 24 aprel, 2026
    • 14:00
    ANAMA Qazaxın azad edilmiş kəndlərində indiyə qədər 256 ha ərazini təmizləyib

    ANAMA Qazax rayonunun işğaldan azad edilmiş kəndlərində indiyə qədər icra edilən əməliyyatlar zamanı 256 ha ərazini təmizləyib.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq, Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyindən (ANAMA) məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, Qazaxda 2024-cü ildən indiyə qədər 1,102 ədəd piyada əleyhinə mina, 125 ədəd tank əleyhinə mina və 62 ədəd digər partlayıcı sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilib.

    ANAMA-nın məlumatına görə, ərazilərdə həm relyef çətinliyi, həm də minalarla yüksək səviyyədə çirklənmə mövcuddur. Təmizləmə əməliyyatları zamanı daha çox piyada əleyhinə minalara rast gəlinir.

    Xatırladılıb ki, Qazax rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazilərində 2024-cü ilin aprel ayından etibarən sərhəd mühafizəsinin təşkili məqsədilə minatəmizləmə əməliyyatları icra olunub.

    2025-ci ildən etibarən isə Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunan plana uyğun olaraq yaşayış məntəqələrinin mina və digər partlayıcı sursatlardan təmizlənməsi fəaliyyəti icra edilir.

    Qurumdan bildirilib ki, məlum olduğu kimi hava şəraiti, mürəkkəb relyef, sıx bitki örtüyü, yay vaxtlarında zəhərli ilanlar və əqrəblər minatəmizləmə əməliyyatlarının gedişatına təsir edən amillərdir. Qeyd edilmiş ərazilərdə humanitar minatəmizləmə fəaliyyəti intensiv şəkildə davam etdirilir.

    ANAMA-nın bildirdiyinə görə, ümumilikdə, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 2020-ci ilin noyabr ayından bugünədək icra edilən əməliyyatlar zamanı 265 597 ha ərazi təmizlənib, 41 560 ədəd piyada əleyhinə mina, 23 450 ədəd tank əleyhinə mina və 184 067 ədəd digər partlayıcı sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilib.

    Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) Qazax Minatəmizləmə
