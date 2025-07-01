ANAMA: В июне от мин очищена территория площадью более 6600 га

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) обнародовало ежемесячный отчет о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.
Как сообщили Report в ANAMA, в июне на освобожденных территориях обезврежено 107 противотанковых, 333 противопехотных мин и 2 807 неразорвавшихся боеприпасов.
От мин очищена территория площадью 6618.1 га.
Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями.