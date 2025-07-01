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ANAMA: В июне от мин очищена территория площадью более 6600 га

ANAMA: В июне от мин очищена территория площадью более 6600 га Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) обнародовало ежемесячный отчет о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.
Внутренняя политика
1 июля 2025 г. 16:12
ANAMA: В июне от мин очищена территория площадью более 6600 га

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) обнародовало ежемесячный отчет о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в июне на освобожденных территориях обезврежено 107 противотанковых, 333 противопехотных мин и 2 807 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин очищена территория площадью 6618.1 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay 6600 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

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