ANAMA: В апреле от мин очищена территория площадью около 8 тыс. га
Внутренняя политика
- 01 мая, 2026
- 15:46
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в апреле обезврежены 116 противотанковых, 344 противопехотных мин и 3 410 неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает Report, об этом говорится в ежемесячной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).
За указанный период от мин очищена территория площадью 7788,8 га.
Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.
Последние новости
