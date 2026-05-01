    Внутренняя политика
    • 01 мая, 2026
    • 15:46
    ANAMA: В апреле от мин очищена территория площадью около 8 тыс. га

    На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в апреле обезврежены 116 противотанковых, 344 противопехотных мин и 3 410 неразорвавшихся боеприпасов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в ежемесячной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

    За указанный период от мин очищена территория площадью 7788,8 га.

    Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Освобожденные территории Азербайджана Разминирование территорий
