ANAMA: В апреле от мин очищена территория площадью 6365,7 га

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало ежемесячный отчет о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало ежемесячный отчет о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в апреле на освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 79 противотанковых, 302 противопехотные мины и 3047 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин очищена территория площадью 6365,7 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями.