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ANAMA: В апреле от мин очищена территория площадью 6365,7 га

ANAMA: В апреле от мин очищена территория площадью 6365,7 га Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало ежемесячный отчет о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.
Внутренняя политика
1 мая 2025 г. 14:53
ANAMA: В апреле от мин очищена территория площадью 6365,7 га

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало ежемесячный отчет о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в апреле на освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 79 противотанковых, 302 противопехотные мины и 3047 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин очищена территория площадью 6365,7 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями.

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Версия на английском языке ANAMA: 6,365.7 hectares cleared of mines in April
Версия на азербайджанском языке Aprel ayında 6 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

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