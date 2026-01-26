Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    ANAMA сообщило о смерти сотрудника в Камбодже

    Внутренняя политика
    • 26 января, 2026
    • 17:25
    ANAMA сообщило о смерти сотрудника в Камбодже

    Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) распространило информацию о смерти своего сотрудника, находившегося в Камбодже.

    Как сообщили Report в агентстве, кинолог ANAMA Орхан Магеррамов, участвовавший в международных гуманитарных тренингах по разминированию, 14 января был госпитализирован из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

    18 января его эвакуировали в специализированную клинику в Малайзии, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось - он скончался 25 января.

    В настоящее время при содействии посольства Азербайджана в Малайзии и организаторов тренингов принимаются меры по доставке тела покойного на родину.

