ANAMA сообщило о смерти сотрудника в Камбодже
Внутренняя политика
- 26 января, 2026
- 17:25
Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) распространило информацию о смерти своего сотрудника, находившегося в Камбодже.
Как сообщили Report в агентстве, кинолог ANAMA Орхан Магеррамов, участвовавший в международных гуманитарных тренингах по разминированию, 14 января был госпитализирован из-за резкого ухудшения состояния здоровья.
18 января его эвакуировали в специализированную клинику в Малайзии, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось - он скончался 25 января.
В настоящее время при содействии посольства Азербайджана в Малайзии и организаторов тренингов принимаются меры по доставке тела покойного на родину.
