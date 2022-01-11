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ANAMA освобождена от НДС

ANAMA освобождена от НДС Внесены изменения в перечень публичных юридических лиц, освобожденных от налога на добавленную стоимость за проведение работ и оказание услуг за счет выделенных из госбюджета средств.
Внутренняя политика
11 января 2022 г. 15:23
ANAMA освобождена от НДС
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Внесены изменения в перечень публичных юридических лиц, освобожденных от налога на добавленную стоимость за проведение работ и оказание услуг за счет выделенных из госбюджета средств.

Как передает Report, соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, в перечень публичных юридических лиц, освобожденных от налога на добавленную стоимость за проведение работ и оказание услуг за счет выделенных из госбюджета средств, внесено Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Указ вступает в силу с 15 октября 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA ƏDV-dən azad edilib

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