ANAMA: На прошлой неделе от мин очищена территория площадью 1 504 га

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 4 по 10 августа обнаружено и обезврежено 48 противотанковых, 95 противопехотных мин и 977 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

За указанный период от мин очищена территория площадью 1 504 га.

Операции проводились сотрудниками ANAMA, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.