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ANAMA: На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 86 мин

ANAMA: На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 86 мин На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана со 2 по 8 сентября обнаружено и обезврежено 65 противотанковых и 21 противопехотная мина, 1583 неразорвавшихся боеприпаса.
Внутренняя политика
9 сентября 2024 г. 15:08
ANAMA: На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 86 мин

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана со 2 по 8 сентября обнаружено и обезврежено 65 противотанковых и 21 противопехотная мина, 1583 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

В частности, от мин очищено 907,1 га территории.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой, а также четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.

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Версия на английском языке 86 mines neutralized in Azerbaijan’s liberated lands last week
Версия на азербайджанском языке Sentyabrın ilk həftəsində azad olunmuş ərazilərdə 86 mina zərərsizləşdirilib

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