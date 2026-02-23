ANAMA: На минувшей неделе от мин очищено более 1,6 тыс. га территории
Внутренняя политика
- 23 февраля, 2026
- 13:19
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 16 по 22 февраля обнаружено и обезврежено 28 противотанковых, 175 противопехотных мин, 796 неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.
Согласно информации, за указанный период от мин очищена территория площадью 1 616,5 га.
