    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищено более 1,6 тыс. га территории

    • 23 февраля, 2026
    • 13:19
    На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 16 по 22 февраля обнаружено и обезврежено 28 противотанковых, 175 противопехотных мин, 796 неразорвавшихся боеприпасов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

    Согласно информации, за указанный период от мин очищена территория площадью 1 616,5 га.

    ANAMA разминирование территорий Карабах Восточный Зангезур
