    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью 838 га

    Внутренняя политика
    • 15 декабря, 2025
    • 13:01
    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью 838 га

    На освобожденных от оккупации территориях с 8 по 14 декабря обнаружены и обезврежены 18 противотанковых, 42 противопехотные мины и 683 неразорвавшихся боеприпаса.

    Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

    Согласно информации, от мин очищена территория площадью 838,2 га.

    Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями.

