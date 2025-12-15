ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью 838 га

На освобожденных от оккупации территориях с 8 по 14 декабря обнаружены и обезврежены 18 противотанковых, 42 противопехотные мины и 683 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Согласно информации, от мин очищена территория площадью 838,2 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями.