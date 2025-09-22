ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью 1130,6 га
- 22 сентября, 2025
- 14:27
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 15 по 21 сентября обезврежено 14 противотанковых, 95 противопехотных мин и 1 286 неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).
За указанный период от мин очищена территория площадью 1130,6 га.
Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.
