ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью 1130,6 га

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 15 по 21 сентября обезврежено 14 противотанковых, 95 противопехотных мин и 1 286 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

За указанный период от мин очищена территория площадью 1130,6 га.

Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.