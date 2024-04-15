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ANAMA и Минсельхоз проводят тренинги по минной безопасности для фермеров

ANAMA и Минсельхоз проводят тренинги по минной безопасности для фермеров Министерство сельского хозяйства совместно с Агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA) проводят тренинги по минной безопасности для представителей фермерских хозяйств, которые намерены переехать на пастбища на освобожденных территориях.
Внутренняя политика
15 апреля 2024 г. 19:05
ANAMA и Минсельхоз проводят тренинги по минной безопасности для фермеров

Министерство сельского хозяйства совместно с Агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA) проводят тренинги по минной безопасности для представителей фермерских хозяйств, которые намерены переехать на пастбища на освобожденных территориях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз.

В них ожидается участие более 4 500 фермеров. Тренинги пройдут в Евлахском районе (16-19 апреля), Гяндже (22-25 апреля) и Сумгайыте (16 апреля).

В ходе тренингов специалисты ANAMA подробно расскажут о правилах поведения в пунктах размещения на освобожденных территориях, выявлении неразорвавшихся боеприпасов и мин, опасности мин и взрывных устройств, увечьях, которые они могут причинить, а также правилах поведения в незнакомой местности.

После прохождения тренинга владельцы смогут перевезти свои фермерские хозяйства на освобожденные территории для продолжении там своей деятельности.

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Версия на азербайджанском языке Yaylaqlara köç edəcək fermerlər üçün mina təhlükəsizliyi ilə bağlı təlimlər başlayır

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