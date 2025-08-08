ANAMA и GICHD подписали Меморандум о взаимопонимании

Между Агентством по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) и Женевским международным центром гуманитарного разминирования (GICHD) подписан "Меморандум о взаимопонимании по обеспечению поддержки деятельности по разминированию в Азербайджанской Республике".
Как сообщает Report, информацию распространило ANAMA.
Меморандум предусматривает сотрудничество в таких направлениях, как укрепление потенциала ANAMA, стратегическое планирование, поддержку просвещения об опасности взрывчатых боеприпасов, реализацию совместных проектов, обмен знаниями и опытом, проведение тренингов.