Американские наблюдатели отметили высокий уровень избирательного процесса в Азербайджане

Было очень приятно посетить эту молодую страну и наблюдать за избирательным процессом.

Как сообщает Report, об этом журналистам на пресс-конференции по итогам парламентских выборов заявил член американсой наблюдательной миссии, политики и общественный деятель Митч Сильбермен.

"Наши наблюдения говорят о том, что выборы прошли очень прозрачно. Мы были удивлены и многим новшествам и серьезной подготовке к выборам и интереса к ним со стороны избирателей",- сказал он.

Мартин Кримен, также член делегации, юрист по профессии признался, что был очень взволнован, когда узнал, что получил приглашение для наблюдения за выборами: "Мы видим как в Азербайджане ведут борьбу за демократию, в частности молодые люди. Это может служить примером для остальных стран".

Рафаель Некталь - общественный деятель, член еврейского общества Нью-Йорка, посетил в числе других и город Губу, где проживают горские евреи и, по его словам, "был поражен тем, как в Азербайджане уважают права и свободы национальных и религиозных меньшинств".

"Мы были в Губе, там было очень холодно. Но люди все равно приходили на выборы. Для нас показался интересным процесс верификации посредством прозрачных чернил. Для меня, как для еврея, было важно увидеть как здесь уважают права национальных и религиозных меньшинств",- подытожил он.