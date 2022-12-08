Аллахшукюр Пашазаде: Проявления реваншизма в Армении не утихают

В Москве проходит 18-й международный мусульманский форум, посвященный 1400-летию хиджры пророка Мухаммеда и 1100-летию принятия ислама волжскими болгарами Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гости и участники форума "Справедливость и умере

В Москве проходит XVIII Международный мусульманский форум в честь 1400-летия хиджры Пророка Мухаммеда и 1100-летия принятия Ислама народами Волжской Булгарии.



Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гостями и участниками форума по теме "Справедливость и умеренность: божественные принципы миропорядка" стали религиозные лидеры, представители академического сообщества, высокопоставленные политические и общественные деятели из 30 стран мира, включая Азербайджан, Беларусь, Египет, Индию, Индонезию, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Саудовскую Аравию, Турцию, Узбекистан.



Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в своем выступлении на форуме отметил, что в период, когда Азербайджан призывает к миру в регионе и выступает с экономическими проектами, проявления реваншизма со стороны Армении не утихают.



"Азербайджанский народ отметил вторую годовщину восстановления своей, признанной международным сообществом территориальной целостности, выполнив под руководством Президента Ильхама Алиева во время Отечественной войны требования четырех резолюций ООН. Весь мир, в том числе, некоторые из присутствующих сегодня гостей своими глазами увидели разрушенные города, села и мечети, а также последствия актов вандализма в отношении памятников культурного и духовного наследия на карабахских землях Азербайджана, совершенные в течение 30-летней армянской оккупации.

Сегодня Азербайджанское государство восстанавливает и реставрирует наши религиозные и духовные памятники в освобожденном Карабахе. Победивший Азербайджан призывает к миру в регионе и выдвигает экономические проекты, но, к сожалению, призывы к реваншизму со стороны Армении не утихают. Участие в этом процессе армянской церкви достойно сожаления.

В ходе конфликта, благодаря трехстороннему диалогу между религиозными лидерами Азербайджана и Армении, при посредничестве Патриарха Московского и всея Руси Святейшего Кирилла, удалось предотвратить перенесение конфликта на религиозный уровень. От имени народа Азербайджана я выражаю глубокую признательность моему мудрому брату Патриарху Кириллу за эти усилия, направленные на достижение мира. Хочу выразить огромную благодарность всем своим коллегам, поддерживающим правое дело Азербайджана, и особенно моему брату, главе мусульман России Равилю Гайнутдину", - сказал председатель УМК.

Отметим, что на полях форума также пройдут V Международная научно-практическая конференция "Гаспринские чтения" на тему "Религиозный диалог как необходимый фактор развития межрелигиозного и межкультурного согласия", круглый стол "Оправдание цивилизационного плюрализма в контексте авраамического истолкования умеренности и справедливости", презентация книг и проектов издательского дома "Медина" в честь 15-летия издательства.

9 декабря в рамках форума в Государственном центральном музее современной истории России состоится открытие выставки "Сады Ислама. Свет веры сквозь века", освещающей основные вехи истории, крупнейшие события и личности российского мусульманства.

Также в благословенный пятничный день гости и участники форума посетят Московскую Соборную мечеть для участия в пятничной молитве.

Организаторы форума – Международная общественная организация "Международный мусульманский форум" и Духовное управление мусульман Российской Федерации, соорганизаторы - Управление по делам религии Турции, Организация по культуре и исламским связям Ирана, Всемирный совет мусульманских сообществ.