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СГБ: Будут обнародованы идентифицированные личности еще 73 человек, чьи останки обнаружены в Карабахе

СГБ: Будут обнародованы идентифицированные личности еще 73 человек, чьи останки обнаружены в Карабахе В ближайшее время общественности будут обнародованы имена 73 человек, чьи останки были найдены в массовых захоронениях на освобожденных территориях, и идентифицированы.
Внутренняя политика
28 марта 2024 г. 10:29
СГБ: Будут обнародованы идентифицированные личности еще 73 человек, чьи останки обнаружены в Карабахе

В ближайшее время будут обнародованы идентифицированные личности еще 73 человек, чьи останки были найдены в массовых захоронениях на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье начальника Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковника Али Нагиева, опубликованной в газете "Республика".

По его словам, в координации с Госкомиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан продолжается активная работа по выяснению судеб 3890 граждан, числящихся пропавшими без вести в ходе Первой Карабахской войны.

"Также продолжается работа по выявлению мест массовых захоронений на освобожденных от оккупации территориях. Найденные по сей день останки эксгумируются и идентифицируются. Удалось идентифицировать останки 107 человек, ранее считавшихся пропавшими без вести. Общественности уже представлены имена 34 из них, среди которых сотрудник органов безопасности, национальный герой Азербайджана Риад Ахмедов, пропавший без вести в январе 1992 года в ходе операции "Дашалты". Имена остальных 73 человек будут обнародованы в ближайшие дни", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s State Security Service: Names of another 73 people whose remains were found in Karabakh will be made public
Версия на азербайджанском языке Əli Nağıyev: Şəxsiyyəti müəyyənləşmiş daha 73 itkinin adı yaxın günlərdə açıqlanacaq

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