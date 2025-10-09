Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Али Нагиев: СГБ применяет технические меры для борьбы с преступлениями с использованием ИИ

    Внутренняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 11:32
    Али Нагиев: СГБ применяет технические меры для борьбы с преступлениями с использованием ИИ

    Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приводит к повышению его использования преступниками в своих целях.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении начальника Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковника Али Нагиева к участникам фестиваля по кибербезопасности Critical Infrastructure Defense Challenge (CIDC 2025) в Баку.

    По его словам, рост интереса к применению решений ИИ в последнее время наблюдается во всех сферах:

    "СГБ принимает правовые, а также технические и технологические меры для борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием ИИ, особенно с диверсиями".

    Али Нагиев CIDC 2025 кибербезопасность искуственный интеллект преступления борьба
