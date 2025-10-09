Али Нагиев: СГБ применяет технические меры для борьбы с преступлениями с использованием ИИ

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приводит к повышению его использования преступниками в своих целях.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении начальника Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковника Али Нагиева к участникам фестиваля по кибербезопасности Critical Infrastructure Defense Challenge (CIDC 2025) в Баку.

По его словам, рост интереса к применению решений ИИ в последнее время наблюдается во всех сферах:

"СГБ принимает правовые, а также технические и технологические меры для борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием ИИ, особенно с диверсиями".