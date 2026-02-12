Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    СГБ: Али Керимли собирался обеспечить вступление Азербайджана в ОДКБ

    Внутренняя политика
    • 12 февраля, 2026
    • 13:39
    СГБ: Али Керимли собирался обеспечить вступление Азербайджана в ОДКБ

    В случае прихода Али Керимли к власти, Азербайджан постепенно стал бы полноправным членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Службы государственной безопасности (СГБ).

    Отмечается, что Ганимат Зайидов с начала 2013 года по просьбе Керимли наладил тайные связи с представителями иностранных спецслужб, обещая обеспечение стратегических интересов соответствующего государства в случае прихода к власти Али Керимли, включая постепенное вступление Азербайджана в ОДКБ.

    По версии следствия, в ночь с 14 на 15 июля 2020 года, когда азербайджанские граждане вышли на марш в Баку в поддержку армии и против армянской агрессии, Али Керимли поручил Фуаду Гахраманлы и другим своим сторонникам присоединиться к шествию. Им поручили организовать небольшие группы, затем, заменяя патриотические лозунги провокационными призывами, создать хаотичную ситуацию, и, контролируя толпу, воспользоваться этой ситуацией, захватить административные здания Милли Меджлиса и "Азербайджанское телевидение и радиовещание".

    DTX: Əli Kərimli hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə Azərbaycanı KTMT-nin üzvü edəcəkdi
