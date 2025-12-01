Али Керимли обвиняется в насильственном захвате власти
Внутренняя политика
- 01 декабря, 2025
- 11:30
Председателю Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли предъявлены обвинения.
Как сообщает Report, председателю ПНФА Али Керимли, задержанному Службой государственной безопасности, предъявлено обвинение по статье 278.1 УК АР (действия, направленные на насильственный захват власти, насильственное изменение конституционного строя государства).
Последние новости
11:49
Утверждены правила проведения конкурса для желающих стать специальными судебным исполнителемВнутренняя политика
11:36
Срок заключения экс-премьера Бангладеш увеличили на пять летДругие страны
11:34
Ильхам Алиев поздравил президента Румынии по случаю национального праздникаВнешняя политика
11:30
Али Керимли обвиняется в насильственном захвате властиВнутренняя политика
11:29
Фото
MİDA выставляет на продажу квартиры в ж/к БинагадиИнфраструктура
11:23
В правила назначения трудовых пенсий внесены измененияВнутренняя политика
11:17
Гурбан Гурбанов провел 800-й матч в качестве главного тренера "Карабаха"Футбол
11:15
Макрон на этой неделе совершит визит в КитайДругие страны
11:11