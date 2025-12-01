Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Али Керимли обвиняется в насильственном захвате власти

    Внутренняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 11:30
    Али Керимли обвиняется в насильственном захвате власти

    Председателю Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли предъявлены обвинения.

    Как сообщает Report, председателю ПНФА Али Керимли, задержанному Службой государственной безопасности, предъявлено обвинение по статье 278.1 УК АР (действия, направленные на насильственный захват власти, насильственное изменение конституционного строя государства).

    Али Керимли СГБ ПНФА захват власти обвинения
    Əli Kərimli hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə ittiham olunur
    Elvis

    Последние новости

    11:49

    Утверждены правила проведения конкурса для желающих стать специальными судебным исполнителем

    Внутренняя политика
    11:36

    Срок заключения экс-премьера Бангладеш увеличили на пять лет

    Другие страны
    11:34

    Ильхам Алиев поздравил президента Румынии по случаю национального праздника

    Внешняя политика
    11:30

    Али Керимли обвиняется в насильственном захвате власти

    Внутренняя политика
    11:29
    Фото

    MİDA выставляет на продажу квартиры в ж/к Бинагади

    Инфраструктура
    11:23

    В правила назначения трудовых пенсий внесены изменения

    Внутренняя политика
    11:17

    Гурбан Гурбанов провел 800-й матч в качестве главного тренера "Карабаха"

    Футбол
    11:15

    Макрон на этой неделе совершит визит в Китай

    Другие страны
    11:11

    В Госслужбе по призыву 9 сотрудников уволены за недостатки в работе

    Происшествия
    Лента новостей