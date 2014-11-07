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    Али Гусейнли: Оппозиция не оказывает влияния на происходящие в Азербайджане общественно-политические процессы

    “Оппозиция не обладает достаточной социальной базой

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "Оппозиция не участвует в политической жизни Азербайджана". Об этом заявил Report председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, выразивший свое отношение к назначенному на 9 ноября митингу Национального Совета. 

    "Оппозиция не оказывает никакого влияния на происходящие в Азербайджане общественно-политические процессы, так как они действительно не обладают достаточной социальной базой. Наше общество живет в совершенно другом формате. То есть наших граждан занимают не такие мелкие события, а более глобальные  экономические и спортивные проекты".

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