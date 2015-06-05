Али Гасанов: Проведение I Европейских игр в Азербайджане является событием, которое будет вписано в нашу историю

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ "Проведение первых Европейских игр в нашей стране является событием, которое будет вписано в нашу историю".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней встрече с руководителями азербайджанских СМИ заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, завотделом общественно-политических вопросов Али Гасанов.

По его словам, I Европейские игры являются значимой страницей в истории Азербайджана: "По этому случаю, в первую очередь хочу поздравить всех вас. Желаю нашим спортсменам успехов. За оказанную в данной кампании всестороннюю поддержку, профессиональное освещение процесса подготовки к первым Европейским играм, выражаю признательном всем руководителям СМИ и журналистам. Начало истории I Европейских игр с Азербайджана является важным событием".

А.Гасанов также затронул распоряжение, подписанное президентом Ильхамом Алиевым по случаю празднования 140-летия национальной печати: "В первую очередь, это является высокой оценкой, данной главой государства национальной печати. Это - оценка, данная президентом Ильхамом Алиевым роли медиа в развитии независимого Азербайджана, охране и пропаганде национально-духовных ценностей нашего народа".