Али Гасанов: Национальный атлас внесет вклад в дело справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "Сейчас примерно более половины из 200 стран мира не имеют атласа. Западные страны начали этот процесс приблизительно в 70-90 годах прошлого века. Мы являемся пятой страной среди постсоветских стран, выпустивших национальный атлас. До нас национальные атласы подготовили Россия, Беларусь, Украина и Казахстан".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента Азербайджана Али Гасанов во время презентации Национального атласа Азербайджанской Республики и карты Южного Кавказа 1903 года, организованной Государственным комитетом по земле и картографии (ГКЗК) и Национальной академией наук Азербайджана (НАНА).

Официальный представитель АП отметил, что атлас, включающий ценные научные сведения и около 1000 карт, диаграмм, таблиц, справочной информации, графиков и иллюстраций, является результатом напряженного труда редакционного состава и специалистов: "Международный опыт показывает, что национальные атласы издают исключительно независимые государства. При разработке атласа мы также пользовались возможностями наших искусственных спутников. Сегодня Азербайджан находится в одном ряду с космическими государствами мира. Этот факт является ярким показателем развития Азербайджана".

А.Гасанов отметил, что атлас будет иметь значение для общества по нескольким аспектам: "В первую очередь, он носит просветительскую функцию и даст возможность получить подробную и правдивую информацию о культуре, экономике, природных ресурсах нашей страны. Атлас также должен внести вклад в дело справедливого урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Годами Армения и армянская диаспора издают различные фальшивые карты, которые они широко используют против нашей страны и народа. Издание Национального атласа Азербайджана, а также его отправка в зарубежные страны, международные организации и знаменитые библиотеки мира позволит разоблачить ложь армян, касающуюся истории и географии региона, а также сути происходящих здесь процессов".