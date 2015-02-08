​Али Гасанов: Азербайджан — подлинный образец светской модели исламского мира

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Али Гасанов — руководитель отдела по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики любезно согласился ответить на вопросы американской еврейской газеты «Forumdaily».

В своем интервью высокопоставленный представитель Баку поделился своим взглядом на опыт и достижения Азербайджана в сфере межцивилизационного диалога, а также высказался по теме сотрудничества между Азербайджаном и Израилем.

Report со ссылкой на АзерТАдж, предлагает текст данного интервью.

- В регионе, где расположен Азербайджан, наблюдается сложная геополитическая обстановка: нестабильность, вооруженные конфликты, усиление радикализма, агрессивная внешняя политика некоторых соседей, угроза терроризма и т.д. Как Вы думаете, каковы основные вызовы, существующие сегодня для Азербайджана?

- Регион Южного Кавказа имеет важное геополитическое значение и обладает большим потенциалом для развития. Энергетические, транспортные и другие транснациональные проекты, инициатором некоторых из которых является именно Азербайджан, создали благоприятную почву для процветания региона. Однако, такие неразрешенные территориальные конфликты, как армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский, грузино-абхазский и грузино-южноосетинский, российско-украинский и другие, создают почву для дестабилизации ситуации и являются непосредственной угрозой региональной безопасности.

К примеру, в результате армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта 20 процентов территории Азербайджана оккупировано соседней Арменией, более миллиона наших соотечественников в результате этой агрессии превратились в беженцев и вынужденных переселенцев и подверглись этнической чистке на собственной земле. Думаю и уверен, что еврейский народ, переживший страшные события геноцида европейского еврейства — Холокоста, с пониманием и болью относится к нашей боли и страданиям невинных людей — к акту геноцида в Ходжалы, совершенного армянскими вооруженными формированиями в 1992 году в Азербайджане.

В связи с этим хотелось бы особо отметить недавнее выступление Президента Израиля Реувена Ривлина с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в рамках Международного дня памяти жертв Холокоста, где наряду с другими трагическими событиями ХХ века господин Президент отметил и Ходжалинский геноцид, за что мы ему искренне благодарны.

Захваченные сепаратистами бесконтрольные территории, в том числе и в Нагорном Карабахе и вокруг него, так называемые «серые зоны» являются идеальным местом для процветания международного терроризма, наркобизнеса, незаконной торговли оружием и т.д. Конечно, принимая во внимание тот факт, что с подобной ситуацией столкнулись и соседние страны, говорить о прочной региональной безопасности и региональной стабильности довольно-таки сложно.

Несмотря на сложную геополитическую обстановку, за годы независимости нам удалось превратить Азербайджан в сильную, процветающую и стабильно развивающуюся страну. На фоне не стихающих противостояний, усиления радикализма, а также религиозной нетерпимости в мире международное сообщество наблюдает настоящий и качественный пример современного и сильного Азербайджана, который на самом деле может быть подлинным и реальным образцом для многих стран.

- Как Вы считаете, можно ли вообще построить развитое общество, сочетающее ислам и светские основы государства?

- На днях глава нашего государства, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отметил, что все мы желаем видеть стабильное, мирное развитие в наших странах. Радикализм является угрозой для всех нас, и геополитическая позиция наших стран является естественной преградой проникновению радикалов на европейский континент. Азербайджан служит подлинным образцом современной и светской мусульманской страны. Это говорит о том, что в мусульманской стране также можно построить современное, светское общество, которое с уважением относится к традиционным религиям и опирается на общечеловеческие ценности.

В июне 2015 года в Азербайджане пройдут I Европейские игры. А в 2017 году наша страна примет Игры исламской солидарности. Вот это и есть наглядный пример современной мусульманской страны, которая объединяет в себе общемировые и межцивилизационные традиции и ценности.

- А каковы основные принципы внешней политики Азербайджана?

- Равноправное сотрудничество, уважение к нормам международного права, невмешательство во внутренние дела других стран являются важными принципами внешней политики Азербайджана. На основе именно этих принципов Азербайджан осуществляет сотрудничество со всеми странами региона и мира, в том числе и с Государством Израиль. После восстановления независимости Азербайджан установил тесные политические связи как со странами Запада и Востока, так и с соседними странами. Наше сотрудничество в транснациональной нефтегазовой и транспортной сфере преобразовало энергетическую карту региона и Европы. Мы оказали и оказываем всестороннюю помощь международной коалиции в борьбе с международным терроризмом и участвовали в миротворческих миссиях в Косово, Афганистане и Ираке. Можно привести достаточно примеров взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и другими странами мира.

- Насколько радикальный ислам представляет угрозу для Азербайджана?

- Конечно, время от времени определенные силы пытались и пытаются обострить внутреннюю ситуацию также и в Азербайджане, нарушить общественно-политическую стабильность в республике. Прослеживаются попытки дестабилизировать общество также путем религиозного фактора. Но глубокая приверженность азербайджанского народа традициям толерантности, идее мультикультурализма и целенаправленная политика правительства в этом направлении являются истинной преградой на пути распространения религиозного радикализма в Азербайджане. Азербайджанский народ и руководство республики никогда не допустят, чтобы избранная модель светского государства уступила место модели религиозного государства, и эта политика будет продолжена в будущем.

- Как бы Вы охарактеризовали нынешние отношения между Азербайджаном и Израилем и как Вы видите дальнейшее развитие этих отношений в будущем?

- В последние годы Азербайджан превратился в динамично развивающуюся страну мира и укрепил статус регионального лидера, политического, экономического и гуманитарного центра Южного Кавказа. Став непостоянным членом Совета Безопасности ООН и руководствуясь международными правовыми нормами, Азербайджан занимал активную и принципиальную позицию в принятии решений, регулирующих систему международных отношений во всем мире.

Азербайджан ведет сбалансированную внешнюю политику, направленную на сохранение и развитие отношений со всеми странами мира. С удовлетворением могу отметить, что взаимоотношения между Азербайджаном и Израилем, как в двусторонних, региональных, так и в международных отношениях, носят характер стратегического партнерства. В политической сфере хотелось бы отметить взаимопонимание и доброжелательные отношения между руководствами наших стран.

Мы активно сотрудничаем в экономической сфере, особое внимание уделяется энергетике, поставкам передовых технологий, военной, телекоммуникационной, сельскохозяйственной и другим областям. Также существенную роль играют социально-культурные, духовные и людские отношения между нашими народами, общественными организациями, СМИ, а также диаспорскими организациями.

Что касается перспективы двусторонних и многосторонних отношений, то их можно оценить только положительно. Имеется большой потенциал для развития и углубления сотрудничества в региональных и международных отношениях.

К сожалению, время от времени прослеживаются попытки некоторых международных сил разладить эти отношения, но мы уверены, что такие попытки не дадут никакого результата. Также надеемся, что предвзятые антиазербайджанские статьи, вышедшие недавно в некоторых израильских газетах, не воспринимаются серьезно ни официальными кругами, ни общественностью Израиля.

- Может ли Азербайджан стать мостом между Государством Израиль и мусульманским миром?

- Осуществление на официальном уровне политики светского, модернизированного, мультикультурального общества в республике свидетельствует о приверженности и последовательности Президента Ильхама Алиева цели превратить Азербайджан в один из мировых гуманитарных центров. У нас полностью обеспечены все права национальных меньшинств, религиозных конфессий, в том числе 20-тысячной еврейской общины, ее культурная и религиозная жизнь. Хочу отметить, что в Израиле также существует азербайджанская диаспора, объединяющая 70.000 выходцев из Азербайджана.

Надо отметить, что Азербайджан, являющийся частью исламского мира, одновременно имеет дружеские связи как со всеми исламскими странами, так и с Государством Израиль. Считаю, что подобная практика, также может прослужить моделью в межцивилизационных двусторонних отношениях.

Азербайджан считает, что в современном мире нет места национальным и религиозным противостояниям, территориальным претензиям, эскалации напряжения путем искусственного нагнетания национальной и религиозной нетерпимости, разжигании насилия и вражды. Все вопросы должны быть решены в рамках международного права, конструктивного диалога и взаимопонимания. Наша страна при необходимости может внести свой вклад в дело укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке, между Израилем и исламским миром и т.д.

- Каково положение еврейской общины Азербайджана сегодня и как влияет эта община на азербайджано-израильские отношения?

- Конечно же, в становлении и укреплении связей между Азербайджаном и Израилем немалую роль сыграли и будут играть как евреи- выходцы из Азербайджана, которые ныне живут в Израиле, так и еврейская община Азербайджана.

Вне зависимости от национальной, этнической и религиозной принадлежности, все граждане Азербайджана связаны общей историей, общей судьбой и общими интересами. Евреи, как и представители других народов и этнических меньшинств, живущих в Азербайджане, всегда были полноправными членами общества, никогда не чувствовали себя отчужденно. Поселок Красная Слобода, расположенный в Губинском районе Азербайджана, за исключением государства Израиль, является единственным местом компактного проживания евреев в мире. Могу с уверенностью сказать, что евреи Азербайджана, в отличие от евреев, проживающих в Армении, практически никогда не сталкивались с какими-либо проявлениями антисемитизма. Даже в периоды вспышек антисемитизма и обострения антиизраильских настроений в различных странах мира в Азербайджане сохранялось дружеское отношение к евреям.

Еврейская община проявляет активную гражданскую позицию, играет важную роль в общественной, политической, экономической и культурной жизни Азербайджана. Она представлена в парламенте страны – Евда Абрамов является заместителем председателя комиссии по правам человека Милли Меджлиса.

В Азербайджане зарегистрировано и функционирует около двадцати общественно-культурных и благотворительных еврейских организаций. На республиканском уровне хотелось бы отметить деятельность таких организаций как «Дом Евреев», Общество «Азербайджан-Израиль», Ассоциация Еврейских Женщин Азербайджана, «Центр еврейской культуры», а также отделение международной еврейской организации «Сохнут» и другие. При содействии еврейских общин и посольства Израиля в Баку ими проводится множество культурных мероприятий, издается еврейская литература, организовываются различные мероприятия.

В настоящее время в столице Азербайджана, а также в городах Губа и Огуз функционируют семь синагог. В 2003 и в 2012 годах в Баку за счет Азербайджанского государства построены и открыты для религиозных мероприятий две новые синагоги, которые являются одними из самых крупных в Европе и выделяются своими архитектурными особенностями. Ежегодно из государственного бюджета Азербайджана еврейской религиозной общине, функционирующей в республике, выделяется материальная помощь.

Согласно инициативе Организации Еврейских Женщин Азербайджана был открыт первый еврейский детский сад, который обеспечен самым современным оборудованием. В Баку и Губе функционируют 5 еврейских школ, в которых обучается около 1500 школьников. На базе общеобразовательной школы номер 46 города Баку были открыты классы по изучению иврита, еврейской культуры и истории. С 2003 года в Баку функционирует частная еврейская школа, а на факультете востоковедения Бакинского государственного университета в учебную программу было включено преподавание иврита. 4 октября 2010 года в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева «Адрес толерантности – Азербайджан» президент Ильхам Алиев, президент Фонда Гейдара Алиева, первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и руководитель Федерации еврейских общин СНГ и Международного фонда «Ор-Авнер» Лев Леваев приняли участие в церемонии открытия образовательного центра «Хабад-ОР-Авнер», предназначенного для еврейских детей, проживающих в Баку.

Общество Дружбы Азербайджан-Израиль — «АзИз» издает газету «Азербайджан-Израиль», а местное еврейское общество «Единство» поселка Красная Слобода выпускает журнал «Гудял».

Евреи, проживающие в Азербайджане, широко отмечают свои национальные и религиозные праздники, а глава государства ежегодно выступает с официальным обращением к еврейской общине.