Али Асадов: Суверенитет и неприкосновенность границ Азербайджана надежно обеспечены

В результате последовательного и прагматичного внешнеполитического курса президента, дальновидного стратегического видения и принципиальной позиции, основанной на национальных интересах, суверенитет и неприкосновенность границ Азербайджана надежно обеспечены.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов, представляя в парламенте отчет о деятельности Кабинета министров за 2025 год.

"Как известно, на прошлой неделе на территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана произошел инцидент с использованием беспилотников с территории Ирана. На фоне этого неприятного инцидента азербайджанское общество и международное сообщество в очередной раз убедились в том, что президент Ильхам Алиев является сильным лидером, который защищает безопасность своего народа и всегда оказывает ему свою поддержку.

Хотелось бы добавить, что недавние события в регионе показывают, насколько оправдано и необходимо решение о сохранении сухопутных границ Азербайджана закрытыми, и в то же время это еще одно подтверждение дальновидной и мудрой государственной политики президента", - добавил премьер-министр.