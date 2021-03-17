Али Асадов принял министра сельского и лесного хозяйства Турции

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял делегацию во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Бекиром Пакдемирли.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял делегацию во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Бекиром Пакдемирли.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Было отмечено, что в ходе встречи состоялось обсуждение вопросов обмена опытом между Турцией и Азербайджаном в области растениеводства, животноводства, аграрного страхования, а также вопросы образования в аграрной отрасли, управления водными ресурсами, охраны и развития окружающей среды, зеленой энергии и восстановления оккупированных территорий.