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Али Асадов принял министра сельского и лесного хозяйства Турции 

Али Асадов принял министра сельского и лесного хозяйства Турции  Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял делегацию во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Бекиром Пакдемирли.
Внутренняя политика
17 марта 2021 г. 17:39
Али Асадов принял министра сельского и лесного хозяйства Турции 

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял делегацию во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Бекиром Пакдемирли.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Было отмечено, что в ходе встречи состоялось обсуждение вопросов обмена опытом между Турцией и Азербайджаном в области растениеводства, животноводства, аграрного страхования, а также вопросы образования в аграрной отрасли, управления водными ресурсами, охраны и развития окружающей среды, зеленой энергии и восстановления оккупированных территорий.

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Версия на английском языке Ali Asadov receives Turkish minister of agriculture and forestry
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Türkiyənin kənd təsərrüfatı və meşəçilik nazirini qəbul edib

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