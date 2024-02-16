Али Асадов озвучил приоритеты правительства на ближайшие годы

Кандидат на пост премьера Азербайджана Али Асадов назвал главными приоритетами правительства в ближайшие годы достижение поставленных целей в военной сфере и обеспечение неприкосновенности границ.

Кандидат на пост премьера Азербайджана Али Асадов назвал главными приоритетами правительства в ближайшие годы достижение поставленных целей в военной сфере и обеспечение неприкосновенности границ.

Как сообщает Report, об этом Асадов сказал во время выступления на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что полное восстановление суверенитета Азербайджана является самой славной страницей в истории независимой государственности. Политик подчеркнул, что азербайджанская армия под руководством президента Ильхама Алиева освободила родные земли от оккупации, которая длилась почти 30 лет.

"В последующий период главными приоритетами будут достижение поставленных целей в военной сфере, обеспечение неприкосновенности границ. Развитие социальной сферы всегда было и будет в центре внимания главы государства. Улучшение благосостояния населения, а также социальное благополучие семей шехидов и инвалидов войны, по-прежнему являются одними из основных задач, стоящих перед правительством", - сказал Асадов.