О нас

В Азербайджане повышается господдержка олимпийским и паралимпийским чемпионам

В Азербайджане повышается господдержка олимпийским и паралимпийским чемпионам В Азербайджане повышается господдержка олимпийским и паралимпийским чемпионам
Внутренняя политика
24 июля 2024 г. 18:41
В Азербайджане повышается господдержка олимпийским и паралимпийским чемпионам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О повышении государственной поддержки олимпийским и паралимпийским чемпионам Азербайджана".

Как сообщает Report, в документе говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Учредить специальную паралимпийскую стипендию президента Азербайджанской Республики для паралимпийских чемпионов Азербайджана и установить ее ежемесячную сумму в двукратном размере суммы минимальной ежемесячной заработной платы.

2. Установить, что стипендия, учрежденная частью 1 настоящего указа, выплачивается Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики за счет государственного бюджета Азербайджанской Республики.

3. Сумму специальной олимпийской стипендии президента Азербайджанской Республики для олимпийских чемпионов Азербайджана установить в четырехкратном размере суммы минимальной заработной платы.

4. В части 1 указа президента Азербайджанской Республики "Об учреждении специальных олимпийских стипендий президента Азербайджанской Республики для олимпийских чемпионов Азербайджана" от 10 октября 2002 года номер 798 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2002, №10, статья 594 (том I) слова "в размере 1300 (тысяча триста) манатов" заменить словами "в четырехкратном размере суммы минимальной заработной платы".

5. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda idmançılara xüsusi paralimpiya təqaüdü veriləcək

Экслюзивные новости

Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
24 июля 2024 г. 15:53
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
23 июля 2024 г. 16:19
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
23 июля 2024 г. 11:00
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi