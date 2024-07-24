В Азербайджане повышается господдержка олимпийским и паралимпийским чемпионам

В Азербайджане повышается господдержка олимпийским и паралимпийским чемпионам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О повышении государственной поддержки олимпийским и паралимпийским чемпионам Азербайджана".

Как сообщает Report, в документе говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Учредить специальную паралимпийскую стипендию президента Азербайджанской Республики для паралимпийских чемпионов Азербайджана и установить ее ежемесячную сумму в двукратном размере суммы минимальной ежемесячной заработной платы.

2. Установить, что стипендия, учрежденная частью 1 настоящего указа, выплачивается Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики за счет государственного бюджета Азербайджанской Республики.

3. Сумму специальной олимпийской стипендии президента Азербайджанской Республики для олимпийских чемпионов Азербайджана установить в четырехкратном размере суммы минимальной заработной платы.

4. В части 1 указа президента Азербайджанской Республики "Об учреждении специальных олимпийских стипендий президента Азербайджанской Республики для олимпийских чемпионов Азербайджана" от 10 октября 2002 года номер 798 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2002, №10, статья 594 (том I) слова "в размере 1300 (тысяча триста) манатов" заменить словами "в четырехкратном размере суммы минимальной заработной платы".

5. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.