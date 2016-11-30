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    Али Асадов награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Али Асадова орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.

    Как сообщает Report, согласно документу, за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике Али Идаят оглу Асадов награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.

    Отметим, что Али Асадов является помощником президента Азербайджанской Республики по вопросам экономики и заместителем руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики.

    А.Асадов родился 30 ноября 1956 года в городе Баку. Сегодня ему исполняется 60 лет.

    В 1995-2000 гг. А.Асадов был депутатом Милли Меджлиса первого созыва. 

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