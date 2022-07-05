Али Асадов и Самир Нуриев посетили освобожденные территории

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева под руководством премьер-министра Али Асадова и главы Администрации президента, руководителя Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации терр

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева под руководством премьер-министра Али Асадова и главы Администрации президента, руководителя Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Самира Нуриева состоялся очередной визит на освобожденные территории делегации руководящих лиц профильных госструктур.

Как сообщает Report , делегация сначала побывала в поселке Суговушан и селе Талыш Тертерского района, был проведен осмотр ГЭС "Суговушан-1", состоялось ознакомление с ремонтно-восстановительными работами в частных домах туристического назначения в поселке Суговушан. Спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов предоставил информацию о проделываемой работе.

Затем члены делегации ознакомились с ходом строительства железной дороги Барда-Агдам, а также автомобильных дорог Барда-Агдам, Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты. Был проведен осмотр Цифрового центра управления региональной электрической сети "Карабах" на территории города Агдам.

В ходе визита руководящим лицам профильных структур были даны соответствующие указания и рекомендации для реализации всех работ по реконструкции и восстановлению, а также инфраструктурных проектов в соответствии с поручениями президента Азербайджана.