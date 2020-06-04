Али Асадов: Граждане не соблюдали правила и рекомендации по самоизоляции

"Принятые меры дали положительные результаты, и это нашло свое отражение в статистических показателях".
Как сообщает Report, об этом в ходе своего телеобращения к населению сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
"Основываясь на рекомендации врачей и статистические показатели, с 27 апреля Оперативный штаб начал поэтапное смягчение мер. В течение карантинного периода в обращениях как врачей, так и других официальных лиц обязательное соблюдение санитарно-эпидемиологических и гигиенических правил было выдвинуто в качестве основного требования. Большая часть нашего населения, высоко оценивая проделанную работу, проявляла солидарность и первоначально придерживалась этих рекомендаций и требований. Но, к сожалению, я должен отметить, что во время последних смягчающих мер большая часть наших граждан не соблюдала установленные правила и рекомендации по самоизоляции. В результате этого в последние дни резко увеличилось число инфицированных", - сказал премьер-министр Али Асадов.