Али Ахмедов прокомментировал вопрос о восстановлении детских пособий

Заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов прокомментировал вопрос восстановления в стране детских пособий.

Как сообщает Report, на встрече с журналистами он отметил необходимость серьезного подхода к этому вопросу: "Правительство серьезно относится к этому вопросу. Одна из важнейших функций государства состоит в оказании социальной помощи малообеспеченным семьям. Социальная помощь осуществляется в различных формах, сюда входят адресная социальная помощь, выплата различных пособий. Одной из этих форм могут быть детские пособия, но лично я считаю, что было бы правильнее подойти к этому вопросу серьезнее, принимая во внимание уровень жизни семей".

Зампремьер-министра отметил, что в стране есть семьи, достигшие довольно высокого уровня материального благосостояния: "Не думаю, что такие семьи нуждаются в пособии на детей. Правительство считает своим долгом обеспечивать различного рода помощь малообеспеченным семьям. Однако я считаю, что самый верный путь – самостоятельное обеспечение потребности каждой семьи благодаря проводимой правительством политики".

"Мы должны стараться не приучать людей к иждивенчеству, не поощрять привычку жить на получаемую от государства помощь. Пусть каждый гражданин, каждая семья сами обеспечивают свои потребности, тем самым оказать содействие росту экономического потенциала страны. В противном случае, если мы будем выдавать всем помощь и приучим их к такой жизни, то вряд ли они будут думать об экономическом развитии, росте производства, о каких-то нововведениях. Во всем мире развитые страны шли этим путем – приучать людей к труду, обеспечивать работой и создавать условия для эффективности труда", - подчеркнул А.Ахмедов.