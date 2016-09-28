Али Ахмедов: После референдума Азербайджан будет интенсивно проводить реформы

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "Могу без всякого преувеличения сказать, что Азербайджан ждет большое будущее. Референдум является анонсом этого будущего. Осуществляемые в стране экономические реформы после референдума приобрели необходимую правовую базу и политический инструмент".

Как сообщает Report, об этом в интервью газете "Азербайджан" заявил заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан", заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

Комментируя результаты референдума в целях внесения изменений в Конституцию, проведенного 26 сентября, А.Ахмедов отметил, что впредь экономические реформы будут проводиться более интенсивно, более динамично: "Как известно, Азербайджан обладает большим экономическим потенциалом, однако до сих пор не полностью пользуется им. Динамичное развитие по инициативе президента Ильхама Алиева хлопководства, шелководства, других отраслей сельского хозяйства служит целям полного использования экономического потенциала.

То же самое можно сказать об инициативах президента Ильхама Алиева относительно развития отраслей обороны Азербайджана. Никто не сомневается в успехе этих инициатив. В этом смысле считаю, что в кратчайшие сроки мы станем свидетелями новой экономической модели в нашей стране".

А.Ахмедов подчеркнул, что Азербайджан всегда внимательно относился к желаниям и потребностям людей: "В настоящее время в центре внимания правительства стоит ряд важных вопросов, над которыми ведется интенсивная работа".

Заместитель премьер-министра отметил, что приоритетным вопросом правительства является снижение уровня безработицы: "Считаю важным отметить, что за последние 10 лет в Азербайджане открыты около 1,2 млн рабочих мест, трудоустроены множество безработных людей".

Он заявил, что большие надежды ожидаются и в решении жилищной проблемы населения: "В ближайшее время люди со слабой социальной защитой получат возможность приобрести квартиры по доступным ценам".

Заместитель премьер-министра сообщил, что совершенствование механизмов управления является одним из важных вопросов повестки дня.