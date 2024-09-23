О нас

Али Ахмедов освобожден от должности вице-премьера Азербайджана

Али Ахмедов освобожден от должности вице-премьера Азербайджана Али Джавад оглу Ахмедов освобожден от должности заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
23 сентября 2024 г. 14:52
Али Ахмедов освобожден от должности вице-премьера Азербайджана

Али Ахмедов освобожден от должности вице-премьера в связи с избранием депутатом Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Али Джавад оглу Ахмедов освобожден от должности заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики", - говорится в документе.

Напомним, что Али Ахмедов избран депутатом Милли Меджлиса VII созыва от 25-го Низаминского второго избирательного округа.

Также на сегодняшнем первом заседании парламента Ахмедов был утвержден первым заместителем председателя Сахибы Гафаровой.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Əli Əhmədov Baş nazirin müavini vəzifəsindən azad edilib

Экслюзивные новости

Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi