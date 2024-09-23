Али Ахмедов освобожден от должности вице-премьера Азербайджана

Али Джавад оглу Ахмедов освобожден от должности заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики.

Али Ахмедов освобожден от должности вице-премьера в связи с избранием депутатом Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Али Джавад оглу Ахмедов освобожден от должности заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики", - говорится в документе.

Напомним, что Али Ахмедов избран депутатом Милли Меджлиса VII созыва от 25-го Низаминского второго избирательного округа.

Также на сегодняшнем первом заседании парламента Ахмедов был утвержден первым заместителем председателя Сахибы Гафаровой.