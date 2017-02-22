Али Ахмедов: Назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана - правильное, справедливое и полезное решение

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ "Назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана является правильным, справедливым и полезным решением".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, зампред – исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

Он подчеркнул, что уже долгое время Мехрибан Алиева известна в качестве одного из ведущих лиц в общественной и политической жизни страны: "Следует отдельно отметить, что ее деятельность ограничивается не только пределами Азербайджана. Мехрибан ханум из тех людей, которые лучше всех пропагандируют Азербайджан за пределами страны. География ее общественной и политической деятельности достаточно обширна и приносит нашей стране политические и моральные дивиденды".

А.Ахмедов отметил, что Мехрибан Алиева является великим гуманистом и меценатом. Возглавляемый М.Алиевой Фонд Гейдара Алиева осуществляет в Азербайджане многочисленные благотворительные проекты, вызывающие большой резонанс.

В то же время, как депутат Милли Меджлиса, она неоднократно выступала с инициативой о принятии акта об амнистии, в результате чего десятки тысяч людей получили свободу.

"Деятельность Мехрибан Алиевой в качестве заместителя председателя партии "Ени Азербайджан" также исторически обосновывает ее назначение на должность первого вице-президента страны. Назначение Мехрибан ханум как представителя самой крупной и могущественной политической партии Азербайджана было встречено членами ПЕА с чувством особой гордости и удовлетворения. Наша партия поздравляет уважаемую Мехрибан ханум по случаю данного назначения", - сказал Али Ахмедов.

Затем заместитель премьер-министра отметил: "Назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом придаст особую динамику работам, осуществляемым в связи с усовершенствованием системы управления, послужит толчком для дальнейшего успеха стратегии модернизации, развития".

А.Ахмедов выразил уверенность, что на данном высоком посту Мехрибан Алиева осуществит еще большие работы для нашего государства и народа.