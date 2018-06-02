Али Ахмедов: "Мы хотим, чтобы в Азербайджан было инвестировано больше китайского капитала"

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ 1 июня заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов встретился с находящейся в нашей стране с визитом делегацией во главе с заместителем генерального секретаря Государственного совета Китайской Народной Республики, руководителем Управления государственными органами при Государственном совете КНР Ли Баоронгом.

Как сообщает Report, на встрече Али Ахмедов отметил значение визита делегации Китая в Азербайджан. «Мы высоко оцениваем этот визит. Это исторический визит и он внесет вклад в развитие двусторонних отношений», - сказал заместитель премьер-министра.

А.Ахмедов отметил, что между Китаем и Азербайджаном имеются хорошие двусторонние отношения и они развиваются. Следует особо подчеркнуть связи в политической сфере. В ходе взаимных визитов высокого уровня были проведены переговоры в связи с сотрудничеством в различных областях.

Выразив признательность за решительную позицию Китая в признании территориальной целостности Азербайджана, Али Ахмедов сказал, что один из аспектов политических отношений между двумя странами – это дружественные отношения между правящими партиями Азербайджана и Китая. Он отметил, что основа этих связей составляет экономическое сотрудничество. Значительно увеличены усилия для развития экономических связей между двумя странами. Недавно министр экономики Азербайджана находился с визитом в Китае. Связи в экономической сфере создают важную основу для отношений в других областях. Китай – сильнейшая экономика мира. Экономика Азербайджана благоприятна для взаимного инвестирования. Будучи дружественной страной, мы хотим, чтобы в Азербайджан было инвестировано больше китайского капитала.

Али Ахмедов отметил, что в Азербайджане развивается туризм. С этой точки зрения мы хотим, чтобы граждане Китая как можно больше посещали Азербайджан.

Принимавший участие во встрече заведующий делами Президента Азербайджанской Республики Огтай Шахбазов предложил расширить обмен студентами между нашими странами и более широко изучать китайский язык в Азербайджане.

Ли Баоронг отметил наличие связей сотрудничества между нашими странами в политической, экономической и других сферах. Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, гость сказал, что развитие наших отношений радует. Он выразил уверенность в том, что его визит внесет вклад в развитие связей.