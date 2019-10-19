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Али Ахмедов: Эти люди очень далеки от реалий и народа Азербайджана

Али Ахмедов: Эти люди очень далеки от реалий и народа Азербайджана

"Незаконные, несанкционированные акции должны пресекаться. Никто не должен, не может нарушать покой людей".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер, зампредседателя – исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов.

"В социальной сети я слежу за бесконтрольным действием оппозиции, которое они называют митингом. Воистину, грустное зрелище: очень малое количество людей пытается привлечь внимание, нарушая общественный порядок в активной части города. Словно они получают удовольствие, нарушая людской покой. На самом деле нужно стыдиться. Мои наблюдения позволяют говорить, что эти люди, поднимающие шум на улицах, очень далеки от реалий и народа Азербайджана. Словно они граждане другой страны, с другой планеты. Они совершенно не изменились и не хотят меняться. Именно поэтому они сильно отстали от сегодняшнего Азербайджана. Хорошо, что их мало, притом очень мало. Поведение полиции заслуживает похвалы. Незаконные, несанкционированные акции должны пресекаться. Никто не должен и не может нарушать покой людей", - отметил он.

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