​Али Ахмедов: 20 января – кровавое преступление против нашего народа

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Сегодня в исполнительном секретариате партии "Ени Азербайджан" состоялось мероприятие, посвященное 30-ой годовщине трагедии 20 Января.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов, зампредседателя ПЕА Али Гасанов, председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы, вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова, председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов, заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев, депутаты Милли Меджлиса, члены ПЕА и представители общественности.

Открывая мероприятие, зампредседателя - исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов отметил, что 30 лет назад 20 января над азербайджанским народом учинили большое кровавое преступление: "Зачинщиком этой трагедии стало тогдашнее руководство советской империи. К сожалению, совершивших эту трагедию до сих пор не привлекли к ответственности".

По словам А.Ахмедова, трагедия 20 января запомнится не только тем, что в эту дату отмечается День всенародной скорби в Азербайджане: "Это одна из славных и ярких страниц борьбы азербайджанского народа за свободу. Азербайджанский народ не забыл и никогда не забудет трагедию 20 января и своих шехидов".

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев в своем выступлении подчеркнул, что 20 января вписано в историю азербайджанского народа как кровавая трагедия: "События 20 января 1990-го года являются невиданной военной агрессией советской армии против азербайджанского народа, самым тяжким преступлением против человечества".