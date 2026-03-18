Алена Алиева посетила Новрузскую ярмарку
- 18 марта, 2026
- 21:28
Алена Алиева и исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров посетили Новрузскую ярмарку, организованную на территории Приморского национального парка.
Как сообщает Report, гости ознакомились с павильонами ярмарки и попробовали представленные угощения.
Особое внимание было уделено также деятельности киоска первого в Азербайджане инклюзивного кафе "Кашалата", сотрудникам кафе были адресованы поздравления, выражены пожелания успехов в дальнейшей работе.
Гости также посетили развлекательную зону, организованную на территории ярмарки, и приняли участие в конкурсах с призами.
Алена Алиева сфотографировалась с посетителями и участниками, ей были вручены подарки.
