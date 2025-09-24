Александр Шаровский: Победа в Отечественной войне — исключительно заслуга президента и народа

Победа Азербайджана в Отечественной войне - исключительно заслуга президента Ильхама Алиева и азербайджанского народа.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель религиозной общины европейских евреев Баку Александр Шаровский на заседании УМК и религиозных конфессий, посвященном 5-й годовщине Дня памяти.

Шаровский напомнил о трагических страницах истории, когда в результате армянской агрессии азербайджанцы были насильственно изгнаны со своих исконных земель.

"Мы думали, что никогда больше не увидим своей родной земли. Такое счастье, что президент Ильхам Алиев имел свой план, свое решение этого вопроса. Победа Азербайджана, это не победа Турции, и не победа Израиля. Они оказывали нам помощь и мы будем благодарны. Но, это победа нашего президента и нашего народа. Сегодня мы должны склонить голову перед теми ребятами, которые показали чудеса героизма, поднялись в Шушу, освободили все наши города, в том числе Ханкенди", - сказал он.

Шаровский также отметил, что испытал необычайное вдохновение, услышав на данном мероприятии исполнение азербайджанского гимна. "Я уже давно не слышал, чтобы люди пели так вдохновенно гимн своей страны, как сегодня пели вы, дорогие мои коллеги и друзья. Я отношу это к тому, что мы народ-победитель", - сказал он.

Он также акцентировал внимание на важности сохранения исторической памяти и передачи ее молодому поколению. "Человеческой природе свойственно забывать и не оглядываться назад, но необходимо, чтобы мы всегда помнили: 27 сентября - День памяти - был также днем нашей надежды и тревоги", - отметил он.

В завершение своего выступления Шаровский поделился личными воспоминаниями о поездке делегации русского драматического театра им. Самеда Вургуна, режиссером которого он является, в Ханкенди более 30 лет назад, когда ситуация в регионе начала обостряться.

"Когда наш автобус с бакинскими номерами добрался до площади, на нас напали. Солдаты, целый взвод окружили нас и с автоматами вели в здание. К нам тянулись грязные руки, на нас изрыгали страшные ругательства. Я до сих пор никогда не слышал каких ругательств. А ведь совсем недавно наш театр принимали там, как героев. И я с ума сошел. Как же так? Только недавно мы были друзьями. Только недавно мы понимали друг друга. И вот они хотят нас убить. И тогда Мирза Бабаев, который был в нашей делегации, двинул меня вперед, а сам зашел последним. Он сказал пару слов этой толпе, но я не буду их приводить. Однако он вышел на сцену в заключении концерта и сказал "откройте окна, мне душно". Открыли окна, и он запел - Азербайджан. Вывозили нас также – впереди танк, сзади БТР, и когда мы добрались до Агдама на душе было горько", - вспоминает Шаровский.